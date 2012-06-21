Вчені з Гарвардського університету створили схожого на бджолу мініатюрного робота, який може самостійно літати, використовуючи для цього енергію з вбудованих сонячних батарей. Результати виконаної роботи описані в журналі Nature.
Розроблена інженерами кіберкомаха з чотирма крилами важить всього 259 мг. За їх словами, апарат здатний літати з такою ж ефективністю, що і живі бджоли. Однак новинку ще чекають доопрацювання, в неї необхідно буде вбудувати повноцінні системи зв'язку і управління.
Творці робота відзначають, що в світі існує багато різних пристроїв, але з мініатюрними завжди виникали проблеми, так як важко було навчити маленьку машину літати, не використовуючи енергію ззовні, а установка навіть найкрихітнішої батареї призводила до значного збільшення ваги виробу. Завдяки вбудованим накопичувачам сонячної енергії гарвардським вченим вдалося вирішити це питання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»