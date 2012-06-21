На базі навчального відділення Сумського центру професійно-технічної освіти обласної служби зайнятості в селі Хоружівка Недригайлівського району розпочала навчання перша група слухачів за професією «бджоляр». Крім освоєння теоретичних основ, практичний дебют слухачів більш ніж успішний.
На цьогорічному святі Івана Купала на березі Сули в Недригайлові, яке, до речі, відбулося вп’ятдесяте, проходив медовий конкурс, учасниками якого стали представники Хоружівського відділення центру ПТО. На одностайну думку журі, їхній мед виявився найсмачнішим і найдухмянішим, що ствердила відповідна Грамота Недригайлівської РДА, а також численні подяки учасників свята.
Як розповів директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, навчання за бджолярським фахом матиме неабиякий успіх. Адже тут створено всі необхідні умови, щоб кожен слухач мав змогу максимально опанувати обраний фах. Цікаво, що навчальною базою слугують 12 особистих вуликів уродженців Хоружівки третього Президента України Віктора Ющенка та його рідного брата Петра, які люб’язно надали свою власність у розпорядження слухачів. Але найближчим часом кількість бджолосімей подвоїться, адже кількість охочих стати слухачами курсів неухильно більшає. Пасіка розташована на обійсті Ющенків, що додає їй особливого шарму й колориту. Поряд — город, де росте все, що може рости на слобожанських чорноземах.
Поки що у групі дев’ятеро представників Сумського та Недригайлівського районів, серед яких початківці й ті, хто вже має певний досвід. Активно формується ще одна група слухачів, яка буде численнішою й розмаїтішою географічно — вже зголосилися вчитися представники восьми районів області. Тож є всі передумови готувати фахівців не лише для Сумщини, а й для інших регіонів України.
Навчальну програму розраховано на п’ять місяців, під час яких слухачі сповна проходять курс молодого пасічника, в який входять насамперед практичні заняття.
Хоружівське навчальне відділення поступово стає регіональною платформою галузі, на базі якої проходять бізнес-конференції, семінари, виставки, презентації, майстер-класи тощо. Успішно діє інформаційно-консультаційний центр бджільництва, створений обласною службою зайнятості спільно із Сумською обласною спілкою пасічників. Його призначення — інформаційно-просвітницька діяльність. Бджолярі отримують кваліфіковану допомогу та консультації з широкого кола питань, зокрема розвитку медової галузі, захворювання бджолиних сімей, організації сезонних робіт на пасіці, захисту інтересів бджолярів та інше.
У навчальній програмі аналізують і проблемні аспекти, зокрема проводять юридичні консультації з приводу загибелі бджолосімей від гербіцидів, що їх застосовують сільгосппідприємства. Популярні також майстер-класи — досвідчені пасічники охоче діляться власними враженнями, спостереженнями, напрацюваннями.
Як підсумовує Володимир Підлісний, головна мета служби зайнятості — допомогти безробітним знайти покликання, отже й роботу. Навіть якщо якомусь випускникові курсів і не вдасться працевлаштуватися, то кожен зможе організувати власну пасіку і завдяки самозайнятості знайти себе у житті.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»