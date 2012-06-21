На додаток до «Пакунка малюка» як одноразової натуральної допомоги при народженні дитини, затвердженого Кабінетом Міністрів, Черкаський міськвиконком затвердив порядок надання за рахунок коштів міського бюджету своїх подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності.
— Гранична вартість подарункового набору мешканцям обласного центру при народженні дитини не перевищуватиме 2000 гривень, — розповів директор департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Олег Гудзенко. — Допомога надаватиметься при народженні дитини одному з батьків, які постійно проживають з дитиною у м. Черкаси.
До подарункового комплекту ввійде постільна білизна, олійка, дитяча пляшка та присипка. Не забули представники місцевої влади й про дитячу книжку, альбом, вишиванку та диск з українськими колисковими. Все це, звичайно, стане у пригоді молодим батькам та їхнім малюкам.