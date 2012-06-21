Брюссельська церква, яка була на межі закриття через відсутність парафіян, вирішила варити власне пиво, щоб залучити більше коштів і нових прихожан. Про це повідомляє Reuters.
Церква Святої Катерини у співпраці з місцевою пивоварнею почала виготовляти та продавати пиво під назвою Ste Kat. — міцний, фруктовий ель.
Пиво містить 7% алкоголю і зварене за старовинним рецептом монахів ордену траппістів, але із додаванням екзотичних фруктових ароматів.
Пиво буде продаватися для фінансування реконструкції церкви 19 століття, яку міська рада Брюсселя вирішила закрити ще кілька років тому, думаючи побудувати ринок або житло.
Пиво продаватимуть через магазин церкви, а також у ресторанах та кафе у кварталі навколо церкви.
Не першому етапі заплановано випустити 50 тисяч пляшок, щоб визначити, наскільки добре пиво буде продаватися.