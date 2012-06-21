Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Бельгія оголосила, що почне скасовувати обмеження, спричинені епідемією коронавірусу Covid-19, починаючи з 4 травня. Про це заявила прем'єр-міністр Софі Вілме після засідання Ради національної безпеки Бельгії, яка відбулася наприкінці минулого тижня.
«Ми починаємо повернення до нормального життя через сім тижнів значних жертв у людському, соціальному та економічному вимірі. Зараз настає час для пошуку майбутнього», — заявила Софі Вілме. За її словами, дані свідчать, що спільними зусиллями бельгійцям вдалося уповільнити поширення Covid-19. «Але вірус не зник. Він все ще є, і він небезпечний для населення», — застерегла вона.
З 4 травня дозволять працювати деяким магазинам, зокрема тим, які продають тканини, з яких можна виготовляти захисні маски, й деяким компаніям, «якщо вони зможуть виконувати вимогу щодо соціального дистанціювання». Буде дозволено заняття спортом на свіжому повітрі, які не передбачають тісного фізичного контакту. Носіння масок стане обов’язковим у громадському транспорті.
Другий етап виходу з карантину розпочнеться 11 травня. З цієї дати дозволять працювати всім магазинам, проте на яких умовах, чітко ще не визначено. Уряд сподівається розпочати поступове відкриття шкіл під час третього етапу, — з 18 травня. Заняття поновлять для учнів початкових і середніх шкіл, але уроки відбуватимуться у класах, де має бути не більше 10 учнів. Дитячі садки залишатимуться закритими до кінця травня. Під час третього етапу уряд допускає відкриття перукарень та одноденні подорожі в межах країни, але рішення щодо цього ухвалять пізніше.
На етапі, що розпочинається 8 червня, уряд розгляне поступове відкриття ресторанів та «у більш віддаленому майбутньому» відкриття барів. Початок кожної фази підтверджуватиметься окремо, з огляду на статистичні дані щодо поширення вірусу й завантаженості лікарень. «Ми хотіли б дати вам якомога більше чітких перспектив, але у цій ситуації гарантувати щось неможливо», — констатувала Софі Вілме.