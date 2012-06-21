Бельгійська влада дозволила броварням, спиртзаводам та іншим виробникам алкоголю виробляти дезінфікуючий гель для рук. Асоціація виробників алкогольних напоїв Бельгії Fevia закликала компанії харчової промисловості використовувати алкоголь для виробництва «гелю для рук та інших дезінфікуючих засобів».
Останніми тижнями через пандемію коронавірусу попит і ціни на дезінфікуючу продукцію надзвичайно зросли. Гелю для рук немає у вільному продажу, а інтернет-сайти пропонують купити 250-грамову пляшечку за 20 євро.
Виробники пива та алкоголю схвально зустріли цю ініціативу, висловивши готовність долучитися до боротьби з поширенням пандемії. «Ми дуже задоволені тим, що уряд відкоригував відповідні дозволи та податкові норми. Виняткові часи вимагають виняткових заходів», - йдеться у заяві Fevia.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»