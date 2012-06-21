Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
У Бельгії медики почуваються виснаженими й покинутими владою напризволяще. У країні наразі нараховується понад 52 тисячі хворих, і рівень смертності від коронавірусу у цій країні певний час був одним із найвищих у світі. Тож медичні працівники тут, як у всіх державах, охоплених епідемією, опинилися на передовій боротьби з епідемією Covid-19.
Цього тижня прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільме вирішила здійснити візит до брюссельського госпіталю Сент-П’єр, який визначено провідною медичною установою в лікуванні хворих на Covid-19. Саме сюди було доправлено першого в Бельгії хворого, у якого діагностували коронавірус, Філіппа Субрі, евакуйованого з Уханя на початку лютого. Згодом, коли кількість хворих на коронавірус почала стрімко зростати, інші лікарні також почали їх лікувати. Але ліжка відділення інтенсивної терапії та реанімації столичного госпіталю Сент-П’єр завжди було заповнено.
Це був перший приїзд очільниці уряду до лікарні Сент-П’єр за час епідемії. «Цей візит був важливим моментом зустрічі й діалогу як для медперсоналу, так і для мене», – написала у своєму офіційному акаунті Twitter Софі Вільме. За її словами, ситуація зі здоров’ям, психічне перенапруження, оцінка роботи, фінансування медичної галузі – це все планувалося до обговорення з працівниками госпіталю.
Проте персонал лікарні Сент-П’єр не оцінив честі у вигляді візиту прем’єрки. Коли її автомобіль під’їхав на паркувальний майданчик біля входу до госпіталю, медики щільними рядами вишикувалися вздовж доріжки, якою йшла Софі Вільме, і повернулися до неї спинами. Бельгійські журналісти охрестили цю ходу «коридором безчестя».
Згодом працівники лікарні пояснили своє дії тим, що розчаровані методами боротьби уряду з пандемією та підходами до охорони здоров’я загалом, зокрема такими кроками, як скороченням витрат бюджету на медицину, низькими зарплатами медиків і браком персоналу. Вони також висловили своє невдоволення спробами уряду набрати некваліфікований персонал для допомоги лікарям замість кваліфікованих фахівців з гідною оплатою праці.
Федеральний міністр Наталі Ліонетт різко розкритикувала цей протест, порівнявши лікарів, медсестер та інших працівників госпіталю, які взяли участь у страйку, з «дітьми, які не отримали те, чого хотіли». Проте ці слова спричинили обурення профспілок. «Політики, які порівняють працівників галузі охорони здоров’я з балуваними дітьми – нестерпні, це свідчить, що вони нас не чують», – заявила представниця профспілки Наталі Ліоннет і проанонсувала наступну акцію протесту.