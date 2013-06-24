В Одесу в акваторію морського вокзалу прибуло науково-дослідне судно «Бельгіка», яке передало Україні Королівство Бельгія для розвитку моніторингу морів.

«Із часу окупації Криму Україна залишилася без технічного інструменту для моніторингу Чорного й Азовського морів. Тепер ситуація зміниться, і ми зможемо відновити дослідження й посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів, успішно впроваджувати директиви ЄС із морського довкілля», — прокоментував це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Із бельгійського порту «Зебрюгге» до Одеси корабель пройшов 8600 км, повідомляє пресслужба Мінприроди. На шляху до України українські й міжнародні науковці оцінили наявність плавучого сміття, відбирали проби морської води і донних відкладень для унікального скринінгу на наявність десятків тисяч речовин — забруднювачів і мікропластику, виділили ДНК з довкілля для оцінки біорозмаїття та аналізу поширення генів антибіотикорезистентності у морських мікроорганізмів.