Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Бельгійська влада дозволила відкрити літні дитячі табори в країні з 1 липня, але за умови, що одночасно там перебуватиме не більше 50 дітей, пише газета Brussels Times. Незадоволені таким рішенням батьки ініціювали петицію, вимагаючи «гнучкості» у підході до дозволеної кількості дітей у таборі. Петиція вже набрала 18 тисяч підписів. Проте міністр молоді Валонії Валері Глатіньї заявила, що влада не виноситиме на обговорення вимогу петиції.
Міністерка провела відеоконференцію з членами ініціативної батьківської групи й представниками федерації скаутів, яка організовує табори. Вона нагадала, що вимога про одночасне перебування у таборі не більше 50 дітей, яку зафіксовано у міністерському розпорядженні, «ґрунтувалася на правилах безпеки здоров’я та стала результатом консультацій з експертами-медиками й представниками молодіжних організацій».
Міністр молоді Фландрії Бенджамін Далле нагадав про вимогу суворо дотримуватися правил соціального дистанціювання у дитячих і молодіжних таборах. Він попросив організаторів пам’ятати про здоровий глузд і не проводити заходів, які «вимагають тісних фізичних контактів», наприклад, змагання з регбі. «Це літо буде іншим, але не менш фантастичним», — пообіцяв Бенджамін Далле і закликав до пильності батьків, працівників таборів і самих дітей. «Ми не можемо скоротити ризик до нуля, але встановлені правила — важливий путівник», — наголосив чиновник.