За сприяння аташе з питань оборони при Посольстві України в Королівстві Бельгія генерал-майора Миколи Булгакова в нашій країні днями побували лікарі медичної служби Збройних сил Королівства Бельгія. Іноземні медики прибули, щоб дібрати поранених українських військовослужбовців для подальшого лікування та реабілітації у військовому госпіталі ім. Королеви Астрід.
Бельгійські лікарі відвідали Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», зустрілись із командуванням цієї провідної військово-медичної установи країни, оглянули пацієнтів і обрали шістьох військовослужбовців, які пройдуть лікування та реабілітацію в Бельгії.
Бельгійська сторона сповістила, що на лікування й реабілітацію українських військовослужбовців відправлять за кордон у березні й травні цього року, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.