З понеділка, 16 березня, у Бельгії закриють школи, кафе й ресторани у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це у четвер вночі після засідання Ради національної безпеки оголосила прем’єр-міністр країни Софі Вільме. Карантин у школах триватиме до 3 квітня, після чого розпочинаються двотижневі великодні канікули. В уряді закликають батьків не віддавати на цей час дітей бабусям і дідусям, оскільки літні люди перебувають у найвищій зоні ризику в разі захворювання на коронавірус. Натомість школи організовуватимуть спеціальні групи для тих дітей, чиї батьки не мають змоги сидіти вдома з ними або взяти із собою на роботу. Ідеться зокрема про дітей медпрацівників.
До 3 квітня скасовують усі розважальні заходи й закривають бари та ресторани. Магазини працюватимуть протягом тижня, але на вихідні відкритими будуть лише аптеки й продуктові супермаркети. Влада рекомендує громадянам за змогою працювати дистанційно, а літнім — не залишати домівок. Громадський транспорт поки що функціонуватиме без обмежень.
Попри жорсткі карантинні заходи, Бельгія не закриватиме кордонів. У країні зафіксовано понад 400 випадків захворювання на недугу, спричинену коронавірусом. Шестеро людей померло.
Під час засідання Ради нацбезпеки Софі Вільме наголосила, що уряд контролює всі процеси у країні. Проте заяви урядовців, схоже, не надто заспокоюють простих людей. Як могла переконатися кореспондентка «УК», у п’ятницю вранці серед жителів Брюсселя почалася стримана паніка. У фешенебельному районі столиці, де живуть функціонери Єврокомісії та представники бельгійської еліти, вишикувалися черги до банкоматів. Уже в першій половині дня зазвичай безлюдні супермаркети були велелюдними. Хоча черги до кас були невеликі, люди поступово заповнювали торговельні зали. Майже порожніми були полиці з макаронними виробами й борошном.
«Це вже третій магазин, куди заходжу за ранок, і ніде немає борошна», — сказала молода жінка з хлопчиком років шести, який захоплено підкидав догори упаковку туалетного паперу. Із цими словами вона поклала в кошик кілька пачок суміші для млинців. Люди активно скуповували томатні соуси, молоко тривалого зберігання. Загалом на вулицях Брюсселя помітно поменшало машин і людей.
Тим часом у Єврокомісії скасували всі візити, конференції та зустрічі. До речі, через поширення COVID-19 не відбудеться і візит в Україну глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, який мав відвідати Донбас. Крім цього, в ЄК заявили, що всі співробітники, які не виконують надважливих функцій, працюватимуть удома. «Таке рішення було ухвалено, щоб захистити здоров’я наших працівників, водночас підтримувати спроможність ЄК діяти та гарантувати функціонування ЄС», — наголосили у пресслужбі Єврокомісії.