Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
У Бельгії, де від початку спалаху коронавірусу його було виявлено лише в одного з евакуйованих з Уханя громадян, паніки серед населення не спостерігається. Хоча коронавірус поступово наближається до бельгійських кордонів.
У німецькому містечку Еркеленц, яке розташоване приблизно у 60 кілометрах від Бельгії, було підтверджено зараження коронавірусом у 47-річного чоловіка, який минулого тижня відвідував Нідерланди. Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, його було госпіталізовано з важкою формою пневмонії.
Тим часом у Франції в Парижі помер перший французький хворий на коронавірус, 60-річний чоловік. Французька влада також підтвердила два нових виявлені випадки. Один пацієнт, 55-річний чоловік, перебуває у критичному стані в лікарні в Ам’єні. Інший – 36-річний француз, який повернувся з італійського регіону Ломбардія, перебуває у лікарні Страсбурга. Поки що у Франції зафіксовано загалом 17 випадків коронавірусу.
Близько тисячі туристів, які відпочивали на іспанському острові Тенеріфе перебувають на карантині після того, як у їхньому готелі виявили хворого на коронавірус. Серед них 116 бельгійців.
Міністерка охорони здоров’я Бельгії Меггі Де Блок заявила, що громадяни, які вирішили поїхати до Італії, де зафіксовано найбільший у Європі спалах захворювання, повинні дослухатися до рекомендацій зовнішньополітичного відомства. Воно закликало громадян обдумати доцільність такої подорожі, а перед самою поїздкою зареєструватися онлайн на спеціально створеній для цього інтернетсторінці.
Проте Меггі Де Блок заявила, що закриття кордонів Бельгії не зупинить поширення коронавірусу. «Такі дії були б марними, оскільки вірус не поважає кордони», – заявила міністерка. Вона також наголосила, що Всесвітня організація охорони здоров’я не видала рекомендацій урядам країн щодо закриття кордонів. Окрім цього, бельгійська влада так само вважає недоцільним вводити запобіжні чи обмежувальні заходи в аеропортах країни. Вони пояснюють це тим, що громадянин Бельгії, у якого було виявлено коронавірус, не виявляв і не почував жодних симптомів захворювання на момент, коли у нього брали аналіз на Covid-19.