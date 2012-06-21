Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Відучора з 12 години дня 11 мільйонів бельгійців опинилися в умовах суворого карантину. Бельгія одна з останніх країн в ЄС запровадила жорсткі заходи, які повністю припиняють громадське життя, для того, щоб сповільнити пандемію коронавірусу. Нацрада з питань безпеки назвала ці заходи «необхідною жертвою». У країні наразі нараховується близько 1500 тисячі хворих. Проте вчені-вірусологи називають цю цифру істотно заниженою.
До 5 квітня громадянам Бельгії дозволено залишати свої домівки тільки для походу в продуктовий магазин, аптеку та для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Всі магазини, які не торгують життєво необхідними товарами, повинні бути закриті. Винятки, окрім аптек, та продуктових магазинів, зроблені для банків, магазинів, які торгують кормом для тварин, пресою та книгами. Хоча Бельгія не закривала свої кордони в межах ЄС, уряд закликав скасувати всі мандрівки без крайньої потреби за межі країни. Окрім цього, у Бельгії видана строга заборона на всі зібрання, дотримання якої контролюватиме поліція.
На відміну від Франції та Іспанії, бельгійська влада не заборонила, а навіть рекомендує фізичні вправи на свіжому повітрі. За умови, що люди робитимуть це поодинці або разом з членами свої родини, дотримуючись безпечної дистанції в один метр від інших людей.
Уряд наголошує, що всі фірми та компанії, незалежно від їхнього розміру та «без винятків», повинні дозволити своїм співробітникам працювати дистанційно або створити всі необхідні умови для того, щоб забезпечити вимогу щодо відстані працівників одне від одного.
У Брюсселі продовжує циркулювати громадський транспорт, включно з метро. Проте тут також суворо дотримуються вимоги у збереженні безпечної дистанції між пасажирами.
Для представників бізнесу, які порушать вимоги уряду, існує низка санкцій від попереджень до закриття. Проте бельгійська влада нагадує, що і громадяни повинні ставитися до умов карантину відповідально, інакше їх також чекає покарання у вигляді штрафу і до тюремного ув’язнення.