Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Бельгійська влада наголошує, що робота цих магазинів має відбуватися за умови суворого дотримання вимог до соціальної дистанції, при цьому великі магазини мають стежити, щоб на площі в 10 квадратних метрів перебувало не більше одного покупця і щоб клієнти не затримувалися в магазині довше, ніж на 30 хвилин. Окрім цього, в Бельгії дозволили працювати магазинам мобільного зв’язку й тим, які торгують медичними товарами.
А ще Рада національної безпеки Бельгії включила верхову їзду до дозволених видів громадської діяльності. Тут треба додати, що їзда верхи – дуже популярне заняття серед бельгійців. Так, наприклад, у центрі Брюсселя розташовано великий кінний клуб, де верховою їздою можуть займатися дорослі й діти. А в сільській місцевості вершник чи вершниця на польових стежках не менш звичні, ніж велосипедисти. Проте бельгійська влада дозволила прогулянки верхи не заради розваг, а заради «підтримання гарного самопочуття коней», які занудилися в стайнях за довгі дні карантину.
Також бельгійська влада послабила деякі заходи і щодо релігійних обрядів. Раніше у прямому ефірі священики правили службу в порожніх церквах. Тепер під час запису богослужінь дозволяється присутність 10 чоловік за умови, що між ними зберігатиметься відстань не менше 1,5 метра.
А першим закладом громадського харчування, який частково відкриється в Бельгії після карантину, стане всесвітньовідомий фастфуд McDonald’s. Від сьогодні 68 ресторанів McDonald’s, які можуть обслуговувати клієнтів за принципом МсDrive, відновлять свою роботу. Процес замовлення супроводжуватиметься додатковими заходами безпеки, а замовлення треба буде сплачувати лише безконтактними картками або онлайн. Замовлення робитимуться за додаткових заходів безпеки і сплачуватимуться безконтактним або електронним способом. Працівників закладів буде забезпечено захисним одягом і трудитимуться, дотримуючись вимог безпечного дистанціювання. McDonald’s працюватимуть за скороченим графіком з 11-ої до 21-ої години й пропонуватимуть своїм клієнтам спрощене меню, щоб зменшити кількість працівників, які перебувають одночасно на робочому місці.