Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Хоча минулого тижня влада Бельгії оголосила про продовження карантину до 3 травня, в країні почали поступово послаблювати деякі обмежувальні заходи. Зокрема, відповідний урядовий указ, базований на рекомендаціях Ради національної безпеки, дав змогу відкрити магазини, які продають матеріали та інструменти для ремонту квартир і будинків, а також магазини, де продають саджанці дерев, квітів та інших садових рослин.

Бельгійська влада наголошує, що робота цих магазинів має відбуватися за умови суворого дотримання вимог до соціальної дистанції, при цьому великі магазини мають стежити, щоб на площі в 10 квадратних метрів перебувало не більше одного покупця і щоб клієнти не затримувалися в магазині довше, ніж на 30 хвилин. Окрім цього, в Бельгії дозволили працювати магазинам мобільного зв’язку й тим, які торгують медичними товарами.

А ще Рада національної безпеки Бельгії включила верхову їзду до дозволених видів громадської діяльності. Тут треба додати, що їзда верхи – дуже популярне заняття серед бельгійців. Так, наприклад, у центрі Брюсселя розташовано великий кінний клуб, де верховою їздою можуть займатися дорослі й діти. А в сільській місцевості вершник чи вершниця на польових стежках не менш звичні, ніж велосипедисти. Проте бельгійська влада дозволила прогулянки верхи не заради розваг, а заради «підтримання гарного самопочуття коней», які занудилися в стайнях за довгі дні карантину.

Також бельгійська влада послабила деякі заходи і щодо релігійних обрядів. Раніше у прямому ефірі священики правили службу в порожніх церквах. Тепер під час запису богослужінь дозволяється присутність 10 чоловік за умови, що між ними зберігатиметься відстань не менше 1,5 метра.

А першим закладом громадського харчування, який частково відкриється в Бельгії після карантину, стане всесвітньовідомий фастфуд McDonald’s. Від сьогодні 68 ресторанів McDonald’s, які можуть обслуговувати клієнтів за принципом МсDrive, відновлять свою роботу. Процес замовлення супроводжуватиметься додатковими заходами безпеки, а замовлення треба буде сплачувати лише безконтактними картками або онлайн. Замовлення робитимуться за додаткових заходів безпеки і сплачуватимуться безконтактним або електронним способом. Працівників закладів буде забезпечено захисним одягом і трудитимуться, дотримуючись вимог безпечного дистанціювання. McDonald’s працюватимуть за скороченим графіком з 11-ої до 21-ої години й пропонуватимуть своїм клієнтам спрощене меню, щоб зменшити кількість працівників, які перебувають одночасно на робочому місці.