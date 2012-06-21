У Великобританії показали новий ексклюзивний двомісний кабріолет Bacalar. Про це йдеться в пресрелізі брендового автовиробника.
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Автомобіль був розроблений фахівцями тюнінг-ательє Mulliner і отримав свою назву на честь популярного туристичного центру в Мексиці, знаменитого своїм однойменним озером. Модель нагадує шоу-кар Bentley EXP 100 GT, представлений в липні 2019 року в рамках святкування 100-річного ювілею бренду.
Крім зовнішності, у концепту запозичили такі матеріали обробки, як дерево, здобуте з торф'яних боліт. У комплект також входять два саквояжі, для яких є спеціальні відсіки за сидіннями.
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Серійна версія кабріолета матиме шестилітровий бензиновий турбодвигун потужністю 659 к.с. і восьмиступінчасту роботизовану коробку передач. Від 0 до 100 км/год машина зможе розігнатися приблизно за 3,7 секунди.
Новинка буде випущена обмеженим тиражем,лише 12 екземплярів. Вартість Bentley Bacalar складе 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 48 мільйонів гривень).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра