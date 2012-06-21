Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на вчора, світові ціни на бензин та дизельне пальне знизилися 30%. За інформацією паливного експерта Сергія Куюна, бензин А-95 у країнах Північно-Західної Європи коштує 119 доларів за тонну, а дизель — 159 доларів за тонну.
Сергій Куюн також зазначає, що це позитивно вплине на зниження цін на пальне в Україні. За його словами, деякі АЗС в Україні вже знизили ціни на 1,5 гривні за літр. Мінімальна ціна дизельного пального на АЗС уже нижча за 18 гривен за літр. А-95 коштує 19,5 гривні за літр і менше, а літр бензину А-92 — нижче 19 гривень.
Хоча, слід зазначити, що середня ціна бензину марки А-95 на АЗС України сьогодні є дещо вищою — 21,74 гривень за літр. Середня ціна літра бензину А-92 — 22,49 гривень.
Експерт упевнений: цілком можливо встановлення цін на бензин — А-95 до 16 гривень за літр та дизельного пального 14 гривень за літр.
Хоча енергетичний аналітик Геннадій Рябцев зазначає, що вже сьогодні є гуртові закупівлі партій бензину по 13 гривень за літр. Однак, за його словами, враховуючи всі податки, протягом місяця роздрібні ціни на бензин А-95 можуть встановитися на рівні 19 гривень за літр. Утім, експерт додає, що таке станеться лише за умови, що гривня буде стабільною.