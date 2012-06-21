У Бердичеві запрацював відновлений Міський музично-драматичний театр на Європейській. Під час його відкриття віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко наголосив, що проект вдалося реалізувати завдяки коштам із Державного фонду регіонального розвитку і місцевого бюджету. ДФРР профінансував 19,25 мільйона гривень (61,7%), з міського бюджету надійшло 10 мільйонів гривень (32,2%), ще 2 мільйони гривень (6,1%) є субвенцією місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій.
«Місто Бердичів знову оживає в культурному напрямку. Музично-драматичний театр — це той напрямок, який ідентифікує націю, громаду і дає можливість бути європейською державою», — наголосив Геннадій Зубко. За його словами, відкриття культурних закладів сприятиме налагодженню комунікації в громаді, її ідентичності та розвитку. Слова віце-прем’єра передає його прес-служба: «В 2017 році з ДФРР було профінансовано реконструкцію 40 закладів культури. Відкрито обласну філармонію в Харкові, будинки культури і театри по Україні. Але головне, що це питання вже не тільки обласних центрів і великих міст, а саме громад, які можуть собі дозволити профінансувати не лише будівництво, а й експлуатацію закладів культури».
Незабаром Міський музично-драматичний театр на Європейській прийматиме гастролі різних театрів з України та Європи. Реконструйований у Бердичеві театр є інноваційним за оснащенням, але із традиційною автентикою. «Будівля відповідає вимогам доступності для людей із особливими потребами. Таким чином ми утверджуємо політику доступності культурного середовища для усієї громади», — додав Геннадій Зубко. Потім віце-прем’єр оглянув у рамках робочої поїздки на Житомирщину хід реконструкції майбутнього центру первинної медико-санітарної допомоги у Бердичеві та міський Центр жінки. «Реформа з децентралізації відновлює у містечках, селах і селищах соціальну інфраструктуру. Це — перспектива розвитку і нова якість життя для людей», — резюмував він.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»