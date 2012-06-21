Під час літнього сезону для керівництва приморських міст немає другорядних питань — усе, що стосується курортної інфраструктури, має значення, адже йдеться не лише про оздоровлення людей, а й про істотне поповнення міської скарбниці. У Бердянську підготовка до літа почалася вже нині. Нещодавно представники міських і обласних владних структур обговорили перспективи вирішення нагальних питань з підготовки до літнього сезону 2018 року.
Насамперед ішлося про безпечну експлуатацію й базування маломірних суден на морі. Щодо цього було проведено робочу зустріч з представниками прикордонної служби. Також важливе питання розміщення габаритно-вагових комплексів на в’їзді до Бердянська (три таких закупила Запорізька область), інші проблемні питання, пов’язані з інфраструктурою міста і перевезенням пасажирів, зокрема взаємодії міської влади з представниками Укртрансбезпеки тощо.
Заступник начальника управління Укртрансбезпеки в Запорізькій області Роман Пісарев підкреслив, що робота Укртрансбезпеки спрямована на збереження доріг і забезпечення контролю за ваговими показниками автомобілів.
Для розміщення у Бердянську одного з вагових комплексів потрібні спеціалізовані майданчики. Також посадовець зауважив: щоб вирішувати питання безпеки експлуатації й базування маломірних суден на морі, буде створену робочу групу, яка напередодні літнього сезону опрацює всі проблеми узаконення місць базування тощо. Важливе й питання контролю пасажироперевезень у межах міста: щоб поліпшити їхню якість, слід поглибити співпрацю між міською владою й фахівцями Укртрансбезпеки.