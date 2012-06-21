Майже дві сотні киян зібрали цими вихідними 800 кг сміття під час екологічної акції «Міжнародний день чистих берегів», що відбулася в затоці Дніпра на столичному масиві Оболонь. Прибирали цілими родинами: і пенсіонери, і студенти, і дипломати, і чиновники, які проживають неподалік. Голова Державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко презентувала стильний декор «МОДНА ЕКОЛАВКА», виготовлений із 72 кг переробленого пластику, який водники збирали з початку цього року. А найактивніші учасники отримали в подарунок екоторби з написом «Я за чисті водойми».
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