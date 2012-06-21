Доки Росія блокує тристоронні газові переговори щодо укладення нового контракту на транспортування свого газу територією України до Євросоюзу, в Німеччині міркують, як створити особливі умови для діяльності газопроводу «Північний потік-2». Цей газогін бере початок на території Росії і жене російський вуглеводень у Європу через виняткові економічні зони й територіальні води Німеччини, Данії, Фінляндії та Швеції, оминаючи територію України.
На початку 2019 року Єврокомісія ухвалила нову енергетичну директиву, згідно з якою чинність законодавства ЄС поширюється на трубопроводи з третіх країн, що під’єднуються до газотранспортної системи Євросоюзу. Одна з головних європейський норм полягає в тому, що видобуток, транспортування й продаж газу не може здійснювати одна й та сама компанія. Отже, у ситуації з «Північним потоком-2» російський Газпром, який видобуває й постачає газ, не може бути власником трубопроводу, що його транспортує. Згідно з європейським законодавством російському монополістові треба погоджуватися на створення незалежного оператора газового транзиту. А це аж ніяк не відповідає інтересам Газпрому.
Подбати про інтереси своїх російських партнерів вирішила Німеччина, територіальними водами якої проходить 12-мильна ділянка газопроводу. Щоб європейське законодавство запрацювало, країна-член ЄС має імплементувати ці норми в законодавство національне. І уряд Ангели Меркель вирішив запровадити загальноєвропейські норми так, щоб зробити виняток для «Північного потоку-2». За ці зміни наприкінці минулого тижня мав проголосувати Бундестаг. Проте оскільки голосування відбувалося пізно вночі, в залі не зібрався кворум, тож розгляд законопроєкту, який виведе «Північний потік-2» з-під чинності європейського енергетичного законодавства, відклали.
Такий стан речей зі зрозумілих причин зумовив серйозну стурбованість Києва. Глава представництва України при ЄС Микола Точицький звернувся з листом до євродепутатів, у якому наголосив: вилучення газопроводу із правил лібералізації газопостачання дасть Газпрому невиправдану конкурентну перевагу і зміцнить його ринкове панування. «У листі до друзів у Європарламенті закликав захистити верховенство права, енергетичну безпеку Європи та зупинити «Північний потік-2». Спроби вилучити «Північний потік-2» із Третього енергопакета порушує законодавство ЄС, солідарність і заохочує Росію не дотримуватися правил, здійснювати шантаж і порушувати зобов’язання», — повідомив український дипломат.