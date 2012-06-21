Новорічне свято нагадує про себе різноманітними перипетіями довкола головної зеленої прикраси. Днями поблизу Слов’янська на блокпосту в селі Долина співробітники поліції зупинили вантажний автомобіль, який перевозив ялинки. Усі 170 лісових красунь були без відповідних документів, маркувальних бирок і спеціальних чипів, а 52-річний водій не зміг чітко відповісти на закономірні запитання «Звідки?» і «Куди?»
Це підтверджує, що з наближенням Нового року не бракує спритних бізнесменів, які вдаються до незаконного вирубування зелених насаджень і подальшого їх нелегального продажу. А тому правоохоронці Донеччини завчасно посилили перевірки на дорогах і в тих місцях, де облаштовують стихійні базари для збуту сосон і ялинок. Виникають інші несвяткові ситуації довкола хвойного чи штучного символу Нового року. Зокрема у Покровську на центральній площі імені Шибанкова жителі міста навіть влаштувати акцію протесту проти рішення міської влади витратити на виготовлення, встановлення, прикрашання та ілюмінацію головної новорічної ялинки аж мільйон гривень. Це рішення представники влади пояснюють тим, що торік символ свята виявився нікудишнім, і тому тепер вирішили виправити ситуацію. А ось люди, які засуджують нераціональне використання бюджетних коштів, пропонують спрямувати гроші на лікування важкохворих дітей і створити благодійний фонд. Учасники мітингу навіть підписали резолюцію, яку адресують керівникам Покровська, голові Донецької ОДА та Кабінету Міністрів.