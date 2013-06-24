В Україну прибула перша партія із 13 броньованих автомобілів для евакуації поранених. Закупівлю здійснили «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я за кошти United24. Цей транспорт призначено для евакуації поранених із небезпечних районів, де використання звичайних санітарних машин може бути ризикованим для пацієнтів і медиків. Машини оснащено бронезахистом за стандартом НАТО STANAG 4569 Level 2, завдяки якому машини мають витримувати підрив мін, ураження уламками артилерійських снарядів, а також влучання бронебійно­запалювальних куль.

Додатково усередині передбачено медичний відсік для двох медпрацівників і до трьох пацієнтів, зокрема лежачих на ношах. У салоні є можливість розміщувати необхідне медичне обладнання та надавати допомогу пораненим безпосередньо під час евакуації.

Для безпечної роботи під час проведення евакуації кожну машину додатково укомплектовано системою нічного бачення, системою кругового огляду 360° з монітором, аудіозв’язком між кабіною водія та медичним відсіком, броньованими вікнами, шинами типу Run­flat (які дають змогу продовжувати рух навіть після пошкодження або втрати тиску), а також кріпленнями для встановлення супутникової системи зв’язку Starlink або її аналогів. Усередині також передбачено елементи для встановлення медичного обладнання, необхідного для допомоги пораненим під час евакуації.

Це не перша закупівля броньованого евакуаційного транспорту. Зокрема, 2022 року коштом United24 було придбано ще 13 бронеавтомобілів. У 2023 році ці машини передали військовим медикам, і відтоді їх використовують для евакуації поранених із районів бойових дій, де застосування звичайного санітарного транспорту пов’язане з підвищеним ризиком, повідомляє МОЗ.