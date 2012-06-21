Київ звернеться до Верховної Ради, щоб заборонити використовувати поліетиленові пакети. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища підтримав електронну петицію № 2125 щодо заборони використання та продажу одноразових поліетиленових пакетів.
Так, на підтримку петиції Київська міська рада підготувала проект рішення щодо звернення до Верховної Ради України стосовно необхідності ухвалення Закону України про заборону використання та продажу одноразових поліетиленових пакетів. Необхідність розроблення такого рішення зумовлена нагальною потребою поліпшення стану довкілля, благоустрою, екологічної безпеки в державі та приведення природоохоронного законодавства до світових та загальноєвропейських стандартів.
Згідно із статистичними даними, щорічно в країнах — членах Європейського Союзу використовується понад 800 тон одноразових поліетиленових пакетів. І лише 6% від їх загальної кількості спрямовують на переробку.
— В Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів, в той час, коли середньостатистичний німець протягом минулого року використав їх лише 45. Час корисної експлуатації поліетиленового пакету за призначенням рідко коли перевищує 30 хвилин, а період розкладання становить більше 100(!) років. Тому 10 країн світу вже прийняли нормативні акти про заборону або обмеження використання полімерних пакетів. У Кенії, зокрема, за використання поліетиленових пакетів дають до 4 років в’язниці — зауважив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрій Фіщук.
Тож питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно вирішуватися централізовано на державному рівні та якнайшвидше, аби не допустити екологічної катастрофи.