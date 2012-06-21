Люди, які опинилися в ситуації, коли в них немає власного даху над головою – cправді вразлива категорія населення. Їм складно дотримуватися норм гігієни, вони в групі ризику і можуть бути носіями інфекції. Тому ми пропонуємо їм на час карантину оселитися в Будинку соціального піклування, що на вулиці Суздальській у Києві. Проживання там абсолютно безкоштовне. На цьому наголосив столичний голова Віталій Кличко під час брифінгу 6 квітня.
Він також зауважив, що місто весь час пропонує таким людям роботу. Нехай зарплата і невелика, але це може стати непоганим стартом для повернення до нормального життя.
Не закрилися і продовольчі пункти, де за рахунок міста годують цих людей. Вони працюють біля Центрального вокзалу, а також біля Дарницького та Київ-Волинського вокзалів. А соціальні працівники проводять там щоденну дезінфекцію.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»