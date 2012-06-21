Кажуть, від суми та тюрми не зарікайся. Тому навіть якщо людина помилилася і скоїла злочин, вона залишається людиною, яка має беззаперечне право на медичну допомогу. На жаль, нині безкоштовно полікуватися ще можна, але ліки необхідно купувати самостійно. Часто в медпунктах і навіть у лікарнях єдині ліки — зеленка й бинт.

Цей диво-набір навряд чи зможе врятувати людину навіть від несерйозного захворювання. Адже загальновідомо: якщо не лікувати банальну застуду, вона може перерости у бронхіт чи навіть у запалення легенів, які вилікувати непросто. Особливо якщо людина перебуває в СІЗО. Тому відкриття аптеки в цій установі дуже доречне.

До речі, київське СІЗО стало першою у світі установою, де Міжнародний комітет Червоного Хреста почав реалізовувати програму, що опікується серцево-судинними захворюваннями. Ті, хто потрапляє до в’язниці часто банально не мають грошей на медикаменти, тому й вирішено започаткувати цю програму.

«Це перша з десяти аптек, які відкриє Міністерство юстиції спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста на територіях слідчих ізоляторів, — зазначив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. — Усе зроблено коштом Червоного Хреста. На ремонт, облаштування аптеки й самі ліки витрачено приблизно 500 тисяч гривень. Усі ліки для людей, яких утримують в установі, будуть безкоштовними».

У СІЗО вже є лікарі, які встановлюватимуть діагноз тим, хто звертатиметься зі скаргами на здоров’я, виписуватимуть ліки, надаватимуть допомогу. Якщо ж місцеві лікарі не зможуть вилікувати хворого, то звертатимуться по допомогу до колег з інших лікарень.

В асортименті цієї аптеки медикаменти серцево-судинної групи, ліки першої необхідності, знеболювальні, засоби від застуди тощо.

Заступник начальника відділу з питань цивільного населення МК Червоного Хреста Олександр Гриф каже, що Україна перша у світі, де реалізовують програму, що опікується серцево-судинними захворюваннями.

«Чи відкриватимуть такі аптеки в інших країнах, поки що не знаємо. Київське СІЗО — перший заклад, у якому ми втілюємо цей проект. За його підсумками вирішуватимемо, чи продовжувати в інших країнах, — сказав Олександр Гриф. — Медикаменти в аптеку постачатимуть у міру їх використання. Уже є домовленість, що відповідна робота триватиме протягом усього наступного року».

Не важливо, з яких причин людина потрапила у складну ситуацію і в СІЗО, але право на достойну медичну допомогу вона має за будь-яких обставин.