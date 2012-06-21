Торік адвокати системи безоплатної правової допомоги забезпечили захист 129 160 громадян у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Інтереси ще майже 35 тисяч у суді захистили працівники центрів БПД. Ще понад 550 тисяч отримали консультації та роз’яснення від співробітників БПД, домоглися виправдувальних вироків у 280 кримінальних провадженнях.
Загалом у країні діє 552 бюро безоплатної правової допомоги. До них найчастіше звертаються незахищені категорії населення, на які й було розраховано створення системи БПД, повідомляє прес-служба Мін’юсту з посиланням на очільника відомства Павла Петренка. Торік утворено й забезпечено роботу нових 992 дистанційних пунктів доступу. Завдяки цьому їхня загальна кількість перевищила 3000. А мобільні консультаційні пункти здійснили понад 13 тисяч виїздів. Важливий інструмент роботи з громадянами — гаряча лінія контакт-центру системи БПД, яка діє за номером 0-800-21-31-03. Торік було прийнято понад 360 тисяч дзвінків, з яких 35% стосувалися питань отримання правових консультацій.