Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога» — це ще одна можливість для українців, які користуються сучасними мобільними технологіями, отримати правову консультацію або послугу юриста чи адвоката в суді за рахунок держави. Його було створено у співпраці фахівців Міністерства юстиції, Координаційного центру з надання правової допомоги, міжнародного фонду «Відродження» та компанії-розробника IDev.
«Це найпростіший доступ до правової допомоги. Відтепер можна сказати, що вона у вашій кишені щодня. Що це може бути дуже потрібний інструмент, ми зрозуміли на початку карантину, коли відчутно збільшилася кількість запитів до системи безоплатної правової допомоги і людям доводилося терміново шукати сайт міністерства, телефони, месенджер, адреси та інші координати регіональних відділень і можливості для контакту. І не всім це було просто», — зазначила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.
Вона пояснила, що завдяки партнерам нині всі ці дані зібрано в одну кнопку, яку охочі можуть мати у смартфоні. Для цього слід лише завантажити на телефон мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
За допомогою додатка віднині можна: зателефонувати на єдиний номер 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста; замовити письмову юридичну консультацію; подати запит на отримання послуги із захисту та представництва в суді; надіслати запит на отримання адресної правової допомоги; знайти за допомогою геолокації найближчий центр або бюро правової допомоги; прочитати правові консультації у правничій Вікіпедії WikiLegalAid тощо.
На переконання фахівця, це значно спростить доступ громадян до правосуддя й надасть змогу не розгубитися, потрапивши у складну життєву ситуацію.