Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах в рамках міської цільової програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в місті Суми» продовжують втілювати проект «Безпечна школа», спрямований на підвищення рівня безпеки учнів у кожному навчальному закладі.
Як повідомила заступник Сумського міського голови Віра Мотречко, потреба в такій роботі очевидна. Адже здоров’я і безпека дітей – найголовніші цінності у навчальному процесі.
За словами начальника управління освіти і науки міськради Антоніни Данильченко, торік у п’яти закладах загальної середньої освіти встановили 37 відеокамер загальною вартістю майже 350 тисяч гривень, а загалом в 11-ти школах та гімназії №1 вже діють 95 систем відеоспостереження.
У ці дні тривають роботи у школах №№ 23, 12 та 2, де незабаром запрацюють ще 28 камер.
На переконання педагогів та батьків, це надзвичайно зручно для всіх. Адже через мобільний додаток до телефону директор закладу має змогу відстежувати ситуацію в будь-якій точці школи. До того ж підприємство, яке здійснює технічну підтримку проекту, створює відеоархів, завдяки якому можна переглянути ті чи ті зафіксовані кадри.
Загалом на реалізацію «Безпечної школи» з міського бюджету виділено понад мільйон гривень.