Найкращі практики «Карпатської зміни» стануть частиною реформи дитячого оздоровлення. Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив під час Форуму щодо стану реалізації проєкту «Карпатська зміна», який відбувся у Львові.

Захід об’єднав представників Офісу Президента, центральних органів влади, обласних військових адміністрацій, Української асоціації футболу та експертного середовища для обговорення підсумків проєкту та його впливу на формування нової політики розвитку людського капіталу.

«Карпатська зміна» — це спільний проєкт Офісу Президента, Української асоціації футболу та обласних військових адміністрацій. Його мета — створити для дітей, які постраждали від війни, безпечний простір для психологічного, фізичного та соціального відновлення через спорт, командну взаємодію, активний відпочинок.

«Війна забрала у наших дітей відчуття безпеки, звичне середовище, можливість спокійно дорослішати. Тому наше завдання — не просто організувати для них відпочинок, а допомогти їм відновитися», — зазначив Денис Улютін.

Міністр нагадав, що держава продовжує фінансувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, повідомляє Мінсоцполітики.