Війна впливає на санітарно-епідемічну ситуацію в Україні. Руйнування інфраструктури, бойові дії, перебої у водозабезпеченні та забруднення довкілля суттєво вплинули на стан життєво важливих ресурсів. Насамперед — води. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У першому півріччі 2025 року фахівці Держпродспоживслужби провели системний моніторинг безпечності та якості питної води — як у складі міжвідомчих комісій, так і під час перевірок. Загалом обстежено 7 715 об’єктів водопостачання, на 5 328 з яких (69%) виявлено порушення.

«Ми живемо в час, коли навіть базові речі — повітря і вода — можуть становити загрозу. У воєнних умовах якість повітря і води страждає першою, і саме тому контроль за ними сьогодні критично важливий для здоров’я, безпеки та життя кожного», — підкреслює заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Найбільше порушень зафіксовано на нецентралізованих джерелах — 3 195 об’єктів. Це колодязі, каптажі, свердловини, які часто є єдиним джерелом води в сільських громадах. У межах централізованого водопостачання проведено 682 884 лабораторних досліджень проб питної води, з яких у 22 611 випадках виявлено відхилення за санітарно-хімічними показниками. Ще понад 800 випадків невідповідностей — у пробах з джерел нецентралізованого водопостачання.

Поверхневі водойми також залишаються під посиленим наглядом. Із 163 досліджених проб у 15 випадках виявлено мікробіологічне забруднення. Також зафіксовано два випадки отруєння дітей нітратами у Полтавській та Київській областях. Медичний діагноз — метгемоглобінемія, небезпечне ускладнення, пов’язане із вживанням води з надмірним вмістом нітратів.

Для зниження ризиків уже проведено понад 690 тисяч лабораторних досліджень проб води. Держпродспоживслужба надала понад 3000 рекомендацій органам влади, ініціювала 255 засідань комісій ТЕБ та НС, а також перевірила та погодила сотні програм виробничого контролю води.

Безпечність води й надалі залишається зоною підвищеної уваги, особливо в громадах, де використовуються нецентралізовані джерела. Саме регулярний контроль, лабораторна діагностика та співпраця з місцевою владою є ключовими складовими безпечності питного водопостачання.

У час, коли українці щодня стикаються з новими викликами війни, захист базових ресурсів — повітря, води, їжі — є спільною відповідальністю держави, місцевих громад та кожного з нас.