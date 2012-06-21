Дорослі завжди мають дбати про безпеку і здоров’я дітей. А особливо – у кризові моменти. Саме тому очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна звернулася до місцевих органів влади з проханням подбати про захист прав неповнолітніх в умовах карантину. Відповідний лист міністерство направило до обласних та Київської міської держадміністрацій.
Урядовець звернула увагу, що в умовах вимушеної самоізоляції підвищується ризик неналежного виконання батьками своїх обов’язків, вживання алкоголю, наркотичних засобів, домашнього насильства, а також жорстокого поводження з неповнолітніми.
На час карантину закрилися дитячі садки, школи, інтернатні та інші заклади, що вплинуло як на батьків, так і на дітей. Так, понад 40 тисяч вихованців 435 інтернатних закладів системи освіти, 80% з яких мають особливі освітні потребами і перебували на цілодобовому утриманні, через карантин змушені були повернутися до родин. Але не кожна така родина була до цього готова: створити потрібні умови та подбати про їхню безпеку.
Тому фахівці Мінсоцполітики радять місцевій владі оперативно виявляти дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Напоготові мають бути представники служб у справах дітей, фахівці із соціальної роботи, а в разі загрози життю і здоров’ю дітей - представники Нацполіції та медики. Органи опіки і піклування також мають працювати оперативно, вирішуючи питання щодо подальшої долі дітей.
Особливу увагу слід приділити родинам, до яких на час карантину повернулися діти з інтернатів та інших закладів. У вихованців соцзакладів, які в них залишилися, слід знайти законних представників та можливість зв’язатися з ними, якщо виникне потреба в медичному втручанні.
Місцева влада також має організовувати допомогу сім’ям з дітьми та повнолітнім недієздатним особам, якщо в них буде виявлено коронавірус. Зокрема, визначити в регіоні медзаклади, до яких буде можливо влаштовувати дітей для ізоляції, якщо в батьків чи опікунів виявлять COVID-19 і вони будуть госпіталізовані. Самих дітей слід буде також невідкладно обстежити щодо можливого зараження. А після закінчення ізоляції або непідтвердження інфікування подбати про їхнє тимчасове влаштування.
Марина Лазебна наголосила, що забезпечення прав дітей під час карантину має стати одним із основних пріоритетів державної соціальної політики як на центральному, так і на місцевому рівнях.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»