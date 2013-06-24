Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін зустрівся зі спеціальною представницею Європейського Союзу з питань українців Ільвою Йоганссон, яка здійснила перший офіційний візит до Києва на новій посаді. Головною темою зустрічі стало посилення взаємодії в контексті поступового завершення режиму тимчасового захисту для громадян України в ЄС. Зокрема, сторони обговорили відповідні рекомендації Ради ЄС, спрямовані на перехід до інших форм легального перебування на території країн ЄС або добровільного повернення в Україну з належною реінтеграцією.

Денис Улютін наголосив, що політика єдності — один зі стратегічних пріоритетів міністерства. Ідеться передусім про збереження зв’язку з нашими людьми, допомогу в тому, щоб вони почувалися частиною українського суспільства, а також стимулювання добровільного повернення.

«Ми реалістично оцінюємо, що головною умовою для повернення українців додому є питання безпеки. Над цим працюють ЗСУ. До того часу наше головне завдання — допомогти нашим людям підтримувати контакт з Україною та підготуватися до повернення. Це особливо важливо, коли йдеться про родини з дітьми», — зазначив міністр.

За його словами, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над розробленням цифрових інструментів для підтримування зв’язку і належного інформування українців за кордоном. Ідеться про ресурси, де можна буде одержати доступ до актуальної інформації про наявність житла, вакансій, освітніх можливостей, соціальних послуг в Україні тощо.

Сторони обговорили спільну роботу над відкриттям центрів єдності у країнах ЄС. Це будуть простори громадянської активності, психосоціальної підтримки, культурної взаємодії та освіти. Перші такі центри заплановано відкрити в Німеччині, Іспанії та Чехії.

Ільва Йоганссон повідомила, що на зараз на території Європейського Союзу майже 4,7 мільйона українців мають статус тимчасового захисту. Із початку повномасштабного вторгнення вийшли з цього статусу і повернулися в Україну приблизно пів мільйона громадян.

«Коли говоримо про політику ЄС щодо українців, які перебувають на території держав-членів у статусі тимчасового захисту, йдеться передусім про інвестицію в майбутнє України. Триває робота над переходом зі статусу тимчасового захисту до національних дозволів на проживання. Держави-члени працюють над розробленням програм підтримки добровільного повернення, зокрема через розвиток спроможності українських громад, куди буде здійснюватися повернення», — повідомила Ільва Йоганссон.

За підсумками переговорів сторони домовилися поглибити співпрацю зокрема щодо обміну даними й аналітикою, координації допомоги в імплементації програм повернення і реінтеграції та спільної роботи над відкриттям центрів єдності.

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рекомендації, які визначають скоординований підхід до поетапного завершення режиму тимчасового захисту для громадян України, який закінчується 4 березня 2027 року. Вони передбачають для українців два основні шляхи легального перебування в державах-членах: національні дозволи на проживання — на підставі роботи чи самозайнятості, навчання, наукових досліджень, возз’єднання сім’ї або участі у спеціальних програмах; європейські правові статуси — у ситуаціях, коли національні механізми недоступні, українці зможуть звертатися по дозволи, що надають за відповідними директивами ЄС.

Джерело: Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності