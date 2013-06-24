У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах облаштовано понад 207 км антидронового захисту. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Особлива увага — найскладнішим напрямкам і найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами Херсонщини, а також у самому обласному центрі. На інших ділянках роботи тривають. Їх профінансовано коштом державного та обласного бюджетів. Безпека логістики — це один із важливих чинників стійкості Сил оборони. Особливо в регіоні, де російський терор проти цивільних набув форми сафарі, позбавленого будь-якої моралі», — зазначає очільниця уряду.

Загалом у прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту. Крім того, протягом травня та червня у наближених до лінії фронту районах відновлено майже 198 км автомобільних доріг.

«Кожен захищений кілометр дороги — це збережені життя, безпечне постачання підрозділів та евакуація поранених», — наголосила Прем’єр-міністр.

Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони продовжує посилювати захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах.

Безпека логістики — один із головних чинників стійкості Сил оборони. Триває масштабування захисту прифронтових доріг, адже це дає змогу виконувати бойові завдання безпечніше та ефективніше. Особливу увагу приділено найскладнішим напрямкам і найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами Херсонщини та в самому обласному центрі.

Окрім розгортання антидронових сіток на стратегічно важливих маршрутах, після деокупації правобережної частини області також відновлено 13 мостових переходів, що мають важливе значення для оборони та забезпечення життєдіяльності регіону. Також триває будівництво захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу. На двох із них роботи вже завершено.

Ще понад 600 км антидронових коридорів розгортають на критично важливих шляхах Донеччини, Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини та Сумщини.

Завдяки нарощуванню спроможностей Держспецтрансслужби вдалося більш ніж удвічі прискорити темпи робіт — з 4 до 9,2 км на добу порівняно з 2025 роком. Зміцнюємо логістичний каркас оборони України, щоб зупинити просування ворога на землі.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство оборони