Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат фракції «Народний фронт» Антон Геращенко ініціює впровадження обов'язкового носіння світловідбивних наліпок для дітей в Україні, що надасть змогу знизити смертність на дорогах.
«Україні потрібно негайно використовувати європейський досвід із використання світловідбивних елементів. Я закликаю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра МВС Арсена Авакова очолити рух за впровадження обов'язкового носіння світловідбивних наліпок для дітей в Україні. Ми зобов'язані захистити життя наших дітей!», — написав А .Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Він навів приклад Естонії, де за два роки після проведення урядової компанії з безоплатної роздачі світловідбивних елементів вдалося знизити смертність пішоходів на дорогах більш ніж ушестеро. При цьому батьків можуть оштрафувати, якщо на одязі їхньої дитини не виявиться світловідбивного елемента. У Латвії аналогічна кампанія допомогла знизити смертність пішоходів більш ніж удвічі.
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«Трагедії можна було б уникнути, якби в Україні було б обов'язковим носіння світловідбивних наліпок на одязі, як це є в європейських країнах. Маленький світловідбивач, ціна якого копійки, закріплений на липучці на одязі дитини або на дитячій колясці, може зберегти десятки, сотні життів на рік. Теж саме стосується і дорослих, які живуть в сільській місцевості і часто ходять ввечері вздовж неосвітлених автодоріг», — зазначив А.Геращенко.