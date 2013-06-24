Тривають візити в Україну європейських політиків. Із міністрами закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, Австрії Александером Шалленбергом та Словацької Республіки Іваном Корчоком зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він ознайомив дипломатів з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації мінського процесу та роботи в нормандському форматі.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи гарантування власної безпеки та обирати оборонні союзи, повідомляє пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський акцентував на важливості зміцнення оборонної підтримки нашої держави: «Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці».

Ян Ліпавський, Александер Шалленберг та Іван Корчок висловили одностайну думку, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру в нашій державі неможливо досягти стабільності на континенті.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив питання безпеки й співпрацю в галузі діджиталізації з головою Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Юрі Ратасом.

«Значна увага до України, присутність наших партнерів тут і на лінії зіткнення — сьогодні ключовий стримувальний чинник для агресора. Ми вдячні за допомогу, що стала внеском у захист східного кордону Європи», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Наша держава, наголосив глава уряду, заплатила високу ціну за європейське майбутнє, і для українського суспільства дуже важливо отримати чіткий план європейської та євроатлантичної інтеграції. Зокрема, очікуване включення України до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Адже досвід і успіх Естонії в галузі діджиталізації стали прикладом для впровадження цифрових технологій в Україні.

Юрі Ратас запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема в питанні розширення Європейського Союзу.