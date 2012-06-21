Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Восьмирічна Даша Вакуленко з Драбова на Черкащині стала однією з переможниць всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей — 2020» у віковій групі до 10 років. Її робота «Життя — не гра!» визнана однією з найкращих у фінальному турі конкурсу. Перше місце у цій групі юних художників присуджене Софії Мартинюк з м. Кременець Тернопільської області.
Чимало зусиль для активної участі дітей у конкурсі докладає художня керівниця Драбівської дитячої школи мистецтв Зореслава Перехрест. Школа вже кілька років представляє на огляд організаторів змагання творчі роботи дітей. Минулого року два учні школи мистецтв стали лауреатами обласного етапу конкурсу.
Серед 216 малюнків переможців регіональних турів, які оцінювало авторитетне журі, були й роботи, присвячені темі боротьби з коронавірусом. Автори найкращих композицій у трьох вікових групах одержать медалі, дипломи та цінні подарунки.