Бойовий корабель шостого флоту США USS «Карні» увійшов у води Чорного моря для проведення операцій з гарантування безпеки на морі. Про це повідомила прес-служба флоту США. Мета прибуття есмінця — взаємодія із союзниками й партнерами в регіоні. У ВМС США наголошують, що прибуття «Карні» в Чорне море демонструє незмінну відданість Вашингтона безпековим питанням у цьому регіоні.
«Карні» зараховують до раннього типу есмінців Арлі Берк. Його оснащено 96 пусковими установками для різного типу ракет, зокрема томагавки, стандарти та АСРОК. Корабель має на борту єдину систему ПРО Іджіс.