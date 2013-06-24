Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр­міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, який взяв участь у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Відновлення миру і лідерство України», що відбулася в Києві.

Глава держави подякував Молдові за послідовну підтримку України, наших людей і захисту. Окремо Президент відзначив плідну співпрацю, яку налагодили дві держави.

Міхай Попшой відзначив героїзм українського народу у протистоянні збройній агресії росії та запевнив у подальшій підтримці України.

На зустрічі обговорили питання євроінтеграції, безпеки та взаємодопомоги. Президент переконаний: цей візит свідчить, що багато в чому пріоритети зовнішньої політики України та Молдови збігаються, тому важливо й надалі рухатися разом в усіх спільних завданнях.

Окремо Володимир Зеленський і Міхай Попшой обговорили енергетичні та інфраструктурні проєкти, зокрема щодо логістики, повідомляє Офіс Президента.