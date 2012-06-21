У Слов’янську закінчили встановлення 12 «розумних» камер, а отже, місто також приєдналося до загальнообласної програми «Безпечна Донеччина». Відеокамери відтепер фіксують рух автомобілів та пересування людей на головних напрямках, передають інформацію на монітори чергових і попереджають звуковим сигналом про виявлені правопорушення. Тобто «всевидяче око» має здатність розпізнати і відстежувати пересування розшукуваного зловмисника, виявляти викрадені автомобілі і відповідно реагувати на загрози для життя містян. Оскільки інформація з камер надходить до Єдиного аналітичного сервісного центру, що в Маріуполі, протягом 15 секунд, інтелектуальне відеоспостереження дає змогу досить оперативно реагувати на події, запобігати правопорушенням та розкривати злочини.
Спеціально розроблене програмне забезпечення, встановлення відеокамер, відкриття кол-центру поліції 102 дало змогу істотно подбати про безпеку жителів населених пунктів у прифронтовій Донеччині. Адже крім Слов’янська, понад 60 «розумних» камер нині працюють у різних містах.