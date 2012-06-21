Компанія Tesla планує в 2020 році запустити в США службу безпілотного таксі. Про це, як повідомила телекомпанія CNN, заявив в понеділок засновник компанії Ілон Маск на заході для інвесторів.
«Ми очікуємо запуск перших роботаксі без водія в наступному році. Упевнений, ми де-небудь отримаємо відповідний дозвіл», – наводить телеканал висловлювання підприємця.
За словами Маска, з цією метою компанія створить окремий автопарк. При цьому власники автомобілів Tesla також зможуть за гроші здавати свої машини під послуги таксі. Підприємець стверджує, що така опція дозволить власникам електромобілів заробляти до 30 тисяч доларів щорічно.
Маск поскаржився на те, що його прогнози не завжди виконуються в намічений термін. «Але я працюю над цим. І команда Tesla теж над цим працює», – підкреслив він.
ДОВІДКА «УК»
Tesla заснована Маском У2003 році. Її штаб-квартира знаходиться в Пало-Альто (штат Каліфорнія). Спочатку фірма спеціалізувалася тільки на виробництві електромобілів, проте пізніше також стала займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопітельних систем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»