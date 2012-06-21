Airbus підтвердив, що один з його випробувальних літаків автоматично злетів в аеропорту Тулуза-Бланьяк у Франції в грудні минулого року. Про це повідомляє CNN.
Європейська аерокосмічна компанія провела серію успішних випробувань в режимі автопілота минулого місяця. Два пілоти-випробувачі знаходилися в кабіні, але не керували повітряним судном. За даними Airbus, безпілотний літак A350-1000 зробив вісім автоматичних злетів за чотири з половиною години.
«Ми перевели важелі дросельної заслінки в положення зльоту і спостерігали за літаком. Він почав автоматично рухатися і прискорюватися, підтримуючи центральну лінію злітно-посадкової смуги зі швидкістю обертання, зазначеної в системі. Ніс літака почав автоматично підніматися, і через кілька секунд ми були в повітрі», – розповів капітан-випробувач Airbus Янн Бофілс.
Цей результат був досягнутий завдяки новій технології розпізнавання зображень, встановленої безпосередньо на літаку. В кінці 2020 року компанія планує випробувати автоматичну посадку літака.
Минулорічний опитування 22 000 чоловік, проведене американською компанією з розробки програмного забезпечення Ansys, показав, що 70% мандрівників готові літати на повністю автономних літаках.
Сьогодні комерційні польоти вже відбуваються за допомогою бортових комп'ютерів, причому пілоти вручну керують літаком всього кілька хвилин. Проте багато хто висловив стурбованість з приводу безпеки безпілотних літаків, особливо після двох аварій Boeing 737 Max в 2019 році, які відбулися через збій програмного забезпечення.
Незважаючи на успіх випробувальних польотів та планування майбутніх випробувань, представники компанії заявляють, що їх місія полягає не в тому, щоб просувати безпілотники. Вивчення потенціалу таких технологій допоможе «поліпшити льотні операції і загальні експлуатаційні характеристики літака», а пілоти при цьому залишаться біля керма.
«Автономні технології мають першорядне значення для підтримки пілотів, дозволяючи їм менше зосереджуватися на роботі літаків і більше на стратегічних рішеннях і управлінні польотами», – роблять висновок експерти Airbus.
Сучасні закони повітряного руху в більшості країн світу засновані на «правилі чотирьох очей» в кабіні. Це означає, що два пілоти повинні бути присутніми в кабіні постійно. Якщо одному з них потрібна перерва, інший повинен бути готовий зайняти його місце. І, за словами експертів, говорити про зміну цих нормативних актів поки ще рано.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»