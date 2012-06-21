У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1009.
Цією постановою внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241; 2017 р., № 28, ст. 815, № 80, ст. 2447).
Таким чином абзац другий викладено в такій редакції:
«Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.».
Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.