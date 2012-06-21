Повідомлення в деяких ЗМІ про можливе припинення виплат допомоги по безробіттю на період карантину є неправдивими. У пресслужбіДержавного центру зайнятості «Урядовому кур’єру» повідомили, що всі фінансові зобов’язання перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства.
Директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон на сторінці відомства у Фейсбук розповіла про оперативні дії, які спрямовуються на виконання зобов'язань перед безробітними в період карантину.
За її словами, станом на 20.03.2020 року питання виплати допомоги по безробіттю вирішується у штатному режимі.
Однак, для того, щоб ДСЗ могла виконувати свої зобов’язання перед клієнтами у період карантину у повному обсязі, необхідні відповідні зміни до законодавства. Зокрема, служба розробляє нову форму заяви про реєстрацію особи безробітною з тим, щоб особа могла подати до ДСЗ максимально необхідну інформацію про себе та свій страховий випадок, щоб не породжувати купу додаткових документів. Але після завершення періоду карантину безробітний має прийти до служби, підтвердити первинну заяву та подати необхідні документи особисто. Після підтримки Кабінетом Міністрів ініціативи щодо змін до Порядку обслуговування безробітних, ДСЗ розпочне використовувати нову форму заяви на період карантину.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»