Питання залучення до сфери підприємництва безробітних та розвитку малого і середнього бізнесу на Миколаївщині обговорили під час бізнес-зустрічі «Разом до успіху». В зустрічі, яку організував Миколаївський обласний центр зайнятості, взяли участь представники органів влади, підприємці-початківці, успішні підприємці-роботодавці з числа колишніх безробітних, в тому числі демобілізовані учасники АТО. Головною подією заходу стало вручення сімом учасникам Сертифікатів на отримання допомоги по безробіттю на започаткування власної справи на загальну суму 225 тисяч гривень. Це — демобілізовані учасники АТО та переселенці, зокрема, Олександр Понкратов, Євген Падлєсецький, Віталій Зайцев, Василь Мельніков, Сергій Сухінін, Віктор Крило, Оксана Волковська. Керівник обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько також нагородив дипломами за активну життєву позицію та особистий внесок у створення робочих місць підприємців, — Надію Притулу, Марину Малу, Олексія Губського, Віталія Бухана.
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