На Полтавщині стартував пілотний проект «Рука допомоги» для малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб. Мета ініційованого Міністерством соціальної політики проекту, який підтримує і Світовий банк, полягає у виведенні малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб зі стану бідності. Він покликаний допомогти працевлаштуватися чи започаткувати власну справу і дати можливість безробітним взяти на себе відповідальність за власну долю і долю своєї сім’ї. Згідно з нововведенням, управління соціального захисту населення разом із центрами зайнятості надаватимуть таким громадянам повну адміністративну та юридичну допомогу.

Для реалізації проекту в Полтавській області вже створено спеціальну комісію та затверджено перелік із 77 пріоритетних видів діяльності, які пропонуватимуть учасникам проекту. Про їх залучення подбає державна служба зайнятості. Вона ж посприяє працевлаштуванню, а також надасть безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

Для участі в проекті зазначені особи можуть подати заяву до управління соцзахисту за місцем проживання чи перебування. Особи із малозабезпечених сімей, які доглядають за інвалідами I групи, дітьми-інвалідами, особами, які досягли 80-річного віку, інвалідами I і II групи внаслідок психічного розладу та за висновком лікарської комісії потребують постійного стороннього догляду, а також фізичні особи, які надають соцпослуги, можуть брати участь у проекті, якщо установи соцобслуговування або громадські чи благодійні організації візьмуть на себе ці функції.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко розповіла, що в регіоні проектом охоплюватимуть всіх, хто потребує підтримки і має на це право. «Ми наполягаємо, щоб обов’язково були залучені всі можливі установи соцобслуговування та громадські й благодійні організації для забезпечення таких людей відповідними соціальними послугами і, обов’язково, тільки за їхньою згодою», — додала посадовець.

Рішення про відбір учасників та вид участі у пілотному проекті (працевлаштування, участь у громадських роботах чи надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності) ухвалює комісія. З учасниками проекту, яким надають фінансову допомогу, обласні, базові центри зайнятості та органи соцзахисту населення укладають чотиристоронній договір терміном до 3 років.

Безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі обласний центр зайнятості після підписання договору видає одноразово, оплачуючи витрати на закупівлю обладнання й матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених бізнес-планом. Сума може сягати 64 тисяч гривень. На реалізацію проекту цього року для Полтавської, Харківської та Львівської областей в Держбюджеті передбачено 20 мільйонів гривень.

Ті учасники, які у перший рік за направленням базового центру зайнятості працевлаштують не менш як на два роки осіб із малозабезпечених сімей, отримувачів держсоцдопомоги, внутрішньо переміщених осіб або звільнених з військової служби після участі в АТО чи сума сплачених за рік податків яких перевищуватиме суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік, фінансову допомогу не повертатимуть.

Важливо, що дохід за шість місяців, отриманий у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Місцеві органи влади та служба зайнятості повинні разом організувати громадські роботи для учасників пілотного проекту, зокрема із соціального супроводу та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, людям похилого віку та особам, звільненим з військової служби після участі в АТО.

Проект діятиме до 1 червня 2018 року. Очікується, що запровадження нових механізмів дасть можливість знизити рівень безробіття, зменшити соціальну напругу, створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.