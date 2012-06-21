Прийнято вважати, що смерть є безальтернативним наслідком життя, але медуза Turritopsis Nutricula спростовує це. Йдеться про морський організм, який не помирає – медуза може тільки загинути, наприклад, якщо її з'їсть хижак.
Дивіться відео про неймовірних безсмертних медуз:
Медуза Turritopsis Nutricula є унікальним морським видом. Досягнувши зрілості, ці медузи опускаються на дно океану, де стають поліпами, покритими кутикулою з хітину. Потім під кутикулою з'являються бруньки, з яких формуються нові медузи. Такий цикл повторюється нескінченну кількість разів, гарантуючи медузі фактичне безсмертя.
Морські біологи кажуть, що унікальні медузи були виявлені спочатку в Карибському морі. Але в останні десятиліття їх ареал дещо розширився, тому в наш час безсмертну істоту можна зустріти в багатьох тропічних і помірних морях.
Біологічне життя, представниками якого є і ми, люди, може бути надзвичайно різноманітним. Медузи Turritopsis Nutricula живуть вічно, а якісь метелики чи мушки живуть всього один день. Але це не означає, що комахам-одноденкам пощастило менше, ніж медузам – життя є дивом самим по собі, тому прекрасне у своєму різноманітті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»