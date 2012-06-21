Безвізовий режим з Євросоюзом працює. Найактивніший рух українців відзначають у пунктах пропуску на кордоні з Польщею (694 000 перетинів), а також для повітряного сполучення (674 000). Активні угорська (248 000), румунська (236 000) та словацька (142 000) ділянки кордону.
Наші громадяни сміливіше користуються перевагами безвізового режиму особливо з огляду на закінчення терміну чинності попередньо виданих віз. Якщо у грудні 2017 року було зафіксовано 36 тисяч поїздок українців-безвізовиків, то в грудні 2018-го їхня кількість сягала 152 тисяч.
І якщо перший мільйон українців перетнув кордони із країнами ЄС за безвізом майже за 13 місяців, то другий мільйон співвітчизників здійснив подорожі протягом п’яти місяців, вказують в адміністрації Державної прикордонної служби.
З початку безвізу — 11 червня 2017 року — громадяни України здійснили 33 мільйони поїздок до країн ЄС, з яких 2 мільйони — без віз. Не виправдалися прогнози щодо масових непропусків українців-безвізовиків через кордон. Основні причини, з яких європейські прикордонники відмовляють у пропуску, — непідтвердження мети поїздки, недостатнє фінансове забезпечення та перевищення строку перебування.
У межах компетенції Державна прикордонна служба України виконала всі завдання, визначені планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. 157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дають змогу автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»