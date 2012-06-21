Нове відкриття археологів можна розглядати як підтвердження відомої біблійної історії про виноградник Навота, викладеної у Третій Книзі Царств (глава 21):
«…у Навота Ізраїльтянина в Ізраїлі був виноградник біля палацу Ахава, царя… І сказав Ахав Навуфею: віддай мені свій виноградник…а замість нього я дам тобі виноградник кращий, ніж цей, або… срібло, скільки він коштує…», повідомляють іноземні ЗМІ.
Коли Навот відмовив Ахаві («борони мене Господи, щоб я дав тобі спадок моїх батьків!»), той «ліг на постіль свою, і відвернув своє обличчя, і хліба не їв». Після чого Єзавель, дружина Ахава, оббрехала Навота, звинувативши його в богохульстві й добилася його страти, але богобоязливий Ахав так і не зміг заволодіти виноградником, бо Ілля сповістив йому про гнів Господній і помсту роду його. З тих пір «виноградник Ахава» увійшов до прислів’я як символ бажаного, але недосяжного щастя.
Ізраїльська долина, згадувана в Біблії, вона ж Ездрелонська долина або долина Мегіддо в Нижній Галілеї в Ізраїлі, з 2012 досліджується групою археологів під керівництвом Норми Франклін (Norma Franklin), співробітниці університету Хайфи і Дженні Эбелинг (Jennie Ebeling) з університету міста Евансвіль в штаті Індіана (США). У цій долині відбувалися багато біблійних події, зокрема викладені у Старому Заповіті. Саме тут, в долині Меґіддо, Гідеон завдав поразки мадианитянам і амалекитянам, як про те оповідає Книга Суддів, і від назви цієї долини й походить назва «Армагеддон», що означає місце останньої битви сил добра з силами зла наприкінці світу і згадується в Апокаліпсисі Іоанна Богослова.
Як же вдалося виявити виноробню? Виявляється, археологи скористалися старозавітним текстом для отримання інформації про можливе місцезнаходження виноробні, за словами доктора Франклін.
«Описана в Біблії історія, ймовірно, відображає реальні події, які мали місце в долині Ізреел», – заявила доктор Франклін.