Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Тараса Шевченка відзначає 80 років з дня створення. Цей заклад входить у п’ятірку найстаріших книгозбірень України, що обслуговують юних читачів.
Бібліотеку започатковано у 1937 році у Кам’янці-Подільському як відділ «дорослої», користувалися тоді її послугами понад три тисячі юних читачів. Згодом заклад перемістили до обласного центру, проте тривалий час книгозбірня розташовувалася у п’яти різних приміщеннях. А 1974 року під храм знань для юні звели окрему велику будівлю, в якій було враховано особливості закладу і потреби маленьких відвідувачів. Наразі в обласній дитячій бібліотеці функціонує вісім відділів, фонд складає майже 170 тисяч примірників. Книгозбірня обслуговує 17 тисяч юних читачів. Але приходять сюди не лише за книжкою.
— Сьогодні ми дитячу бібліотеку позиціонуємо як центр дитячої культури. Тому що тут є нова книга, тут є нова сучасна музика, тут можна розвинути свої творчі здібності, взяти участь у майстер-класах. Ми відкрили зону вай-фай, і прес-бар, і зону для спілкування з батьками, — розповідає директорка Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Тараса Шевченка Валентина Черноус.
З нагоди ювілею у бібліотеці відбулася науково-практична конференція «Формування національно-патріотичної свідомості дітей в бібліотечному просторі Хмельниччини», участь в якій взяли генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко, представники Львівської та Тернопільської обласних бібліотек для дітей, районних та міських бібліотек для дітей Хмельниччини, влади та освіти. Учасники ділилися досвідом і планами щодо виховання патріотизму юних читачів, нових форматів бібліотечної практики, інноваційних підходів та соціального партнерства. І не виникає жодних сумнівів, що попри технічний прогрес, розвиток інтернет-технологій, дитячі книгозбірні й надалі слугуватимуть центрами розвитку і виховання підростаючого покоління. Зокрема, у Хмельницьку обласну вже приводять діток до трьох рочків, для яких тут створено студію творчого розвитку та дозвілля «Мері Поппінс», де книжки поки що лише розглядають і вчаться читати. Та й для тих, хто віддає перевагу гаджетам замість паперового видання, у сучасній бібліотеці знайдеться справа — юні айтішніки тут можуть займатися за програмою «ІТ-тінейджер», а любителі віртуальних подорожей стати учасником клубу «Еко-мандри». Усіма напрацюваннями, досвідом фахівці обласної книгозбірні залюбки діляться з колегами.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»