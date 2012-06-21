Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Підсумовано результати всеукраїнського конкурсу «Успішні бібліотечні програми для молоді», в якому в номінації «Знаємо, пам’ятаємо, зберігаємо» перемогу здобув колектив Конотопської районної бібліотеки Сумської області.
Як повідомили в управлінні культури Сумської ОДА, бібліотекарі представили проєкт «Конотопщина: Terra incognita», завядки якому відвідувачі мають змогу дізнатися про велике історичне минуле краю, видатних земляків, культурну спадщину.
До слова, нещодавно заклад відзначив 75-ту річницю від дня заснування – свій відлік бібліотека веде з 1944-го.